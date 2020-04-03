Морозы уйдут! В Украине существенно потеплеет

В пятницу, 3 апреля, в Украине ожидается сухая и теплая погода. Заморозки наконец уйдут.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Между регионами будет мало отличий.

В западных областях Украины ожидается +12...+13 днем. Ночью везде температура составит +1...+3.

В Украине существенно потеплеет: морозы уйдут replyua.net

В центральных регионах – Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – сухо и солнечно, столбики термометров покажут +14.

Аналогично и на востоке страны. В северных областях также тепло, а на Киевщине температура опустится на несколько отметок.

На юге будет теплее всего. В Одесской области ночью от +3 до +5. В Николаевской и Херсонской области +2...+4. Днем будет до +14.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань спрогнозировал, что в Украине в апреле ожидается теплая погода до +24 градусов без особых осадков.

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