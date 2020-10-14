Антициклон – над Приазовьем, циклон – над Италией. Завтра.

Украина в значительной части будет принадлежать влиянию антициклона, то есть, будет преобладать сухая воздушная масса.

Дожди в четверг вероятные в западных областях, разве что ближайшей ночью немного осадков придется на Харьковщину, Луганщину и Днепр с районами, но совсем немного.

Ветер еще южного, юго-западного направлений, умеренный, на Западе – порывистый.

Осень еще сыплет слева и справа комфортными градусами, чтобы у нас хотя бы немного біл элегантный вид в светлой одежде и темных очках – это, если без маски))

Ожидается в течение дня +15 +20 градусов, на Западе +13 +18 градусов, в южной части и на востоке Украины +19 +23 градуса.

Ночью и утром – туманы!

В Киеве середина осени порадует классической инстаграмною картинкой – без дождя, утром дымка или туман, максимально в течение дня до +16 +17 градусов.

Напоминаю, что в субботу-воскресенье существенно похолодает, только на Востоке и Юге еще задержится теплая погода.

Буцайте листья на тротуарах, по возможности идите пешком, наденьте на себя яркие цвета, скоро пойдут черные куртки, черные баламбоны и серо-коричневые сезонные мощные кроссовки. И так вплоть до апреля.

Сегодня – большой праздник, Покрова, и особая сегодня благодарность тем, кому не все равно, кто здесь будет жить после них, на каком языке говорить, какие песни петь и в каких цветущих садах колыхать детей.

Вечная благодарность всем, кто когда-то защищал и защищает нашу любимую Украину от захватчиков, кто не дождался и кто дождется, кто верил и верит.

И нам всем, особенно сегодня, осознание, благодаря кому мы – такие интересные, умные, безопасные, сыты, теплые и уникальны.

Герои – не в плакатах, герои – те, кто верят и делают.