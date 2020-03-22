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22 марта • обновлено в 16:12
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В Украине студентов-медиков отправят на борьбу с коронавирусом

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В Украине студентов-медиков и интернов будут привлекать для борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, будут мобилизованы интерны, которые находятся на заочном цикле, а также студенты 5-6 курса медицинских вузов.

В Украине студентов-медиков отправят на борьбу с коронавирусом

Getty Images

Он призвал студентов связаться с ответственными лицами в вузах, которые смогут "выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию – спасти жизни украинцев".

Также, по словам Ляшко, Минздрав обратился к Службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и Госинспекции по вопросам труда, чтобы они делегировали в эпидбригады, созданные на базе лабораторных центров, специалистов с образованием эпедимиологического профиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в Украине заразились 47 человек:

  • Черновицкая область – 25 заболевших;

  • Киев – 9;

  • Киевская область – 4;

  • Житомирская – 2;

  • Днепропетровская – 2;

  • Ивано-Франковская – 2;

  • Львовская – 1;

  • Тернопольская – 1;

  • Донецкая – 1.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
врачи вирус
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Санин Влад
Санин Влад
Правильно пусть учаться и отрабатывают,а если заразиться то ничего это их долг
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Гоша Злой
Гоша Злой
будут бегать от вашей мобилизации как от армии бегали
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