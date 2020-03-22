В Украине студентов-медиков отправят на борьбу с коронавирусом

В Украине студентов-медиков и интернов будут привлекать для борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, будут мобилизованы интерны, которые находятся на заочном цикле, а также студенты 5-6 курса медицинских вузов.

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Он призвал студентов связаться с ответственными лицами в вузах, которые смогут "выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию – спасти жизни украинцев".

Также, по словам Ляшко, Минздрав обратился к Службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и Госинспекции по вопросам труда, чтобы они делегировали в эпидбригады, созданные на базе лабораторных центров, специалистов с образованием эпедимиологического профиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в Украине заразились 47 человек:

Черновицкая область – 25 заболевших;

Киев – 9;

Киевская область – 4;

Житомирская – 2;

Днепропетровская – 2;

Ивано-Франковская – 2;

Львовская – 1;

Тернопольская – 1;

Донецкая – 1.

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