В Украине стремительно растет количество зараженных коронавирусом — ВОЗ

В ВОЗ посчитали статистику заражения коронавирусом в Украине быстрорастущей

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Как пишет в своей статье DailyMail распространение коронавируса во всем мире замедляется и стабилизируется после того, как половина мирового населения оказалась на карантине. Но в некоторых странах ситуация только обостряется.

Графики, с количеством ежедневных зараженных в таких странах, как США, показывают, как резкое увеличение заболеваний COVID-19 в течение марта начало стабилизироваться

График роста заболеваемости коронавирусом DailyMail

Отмечается, что в таких эпицентрах роста, как Италия и Испания, численность зараженных стала убавляться через месяц после того, как были введены общенациональные меры локализации.

Однако директор ВОЗ Ханс Клюге говорит, что были "оптимистичные признаки" того, что коронавирус начал отступать в некоторых частях континента, но их уничтожают внезапные вспышки в других местах.

Он выделил Великобританию наряду с такими странами, как Беларусь и Россия, как основание полагать, что Европа все еще "находится в поле зрения шторма COVID-19".

"Из 10 стран региона, где зарегистрировано наибольшее количество случаев, в последние недели отмечались оптимистичные показатели в отношении снижения числа случаев в Испании, Италии, Германии, Франции и Швейцарии", – сказал Клюге.

Коронавирус pixabay.com

"Но небольшие положительные сигналы в некоторых странах сдерживаются постоянно растущем уровнем зараженных в других странах, в том числе в Великобритании, Турции, Украине, Беларуси и России", – отметил директор ВОЗ.

Сегодня Великобритания сообщила о 4 618 новых случаях заражения и 861 смертях, что несколько выше, чем вчера, в результате чего количество инфицированных в Великобритании превысила 100 000 человек. Последние данные – 103 093 случая и 13 729 случаев смерти.

"Следующие несколько недель будут критическими для Европы. Не заблуждайтесь – несмотря на весеннюю погоду, мы находимся в середине шторма", – заявил Клюге.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 апреля коронавирусом в мире заболели уже более 2 млн человек, пандемия забрала 134 тысячи жизней.

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