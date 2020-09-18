В Украине стартовали учения Rapid Trident: появилось зрелищное видео городского боя

На Львовщине 17 сентября стартовали масштабные международные учения Rapid Trident-2020, участие в которых примут 4000 военных из Украины и девяти государств НАТО.

Как пишет "АрмияInform", воины уже успели отработать первое учебное задание, которой стало ведение боевых действий в урбанизированной местности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В рамках обучения, пока штабы отрабатывают поставленные перед ними задачи, личный состав одного из батальонов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, который участвует в международных учениях, отработал локализацию и уничтожение группы условного противника, засевшей в городской застройке", – рассказал соруководитель учений с украинской стороны полковник ВСУ Дмитрий Красильников.

Условия учений на Львовщине максимально приближены к реальности. "Армия Inform"

Воины тренировались уничтожать террористов в урбанистических условиях. "Армия Inform"

Отметим, что учебный участок "Бой в городе", где отрабатывали свое мастерство воины, – это настоящий город в миниатюре. Здесь есть одно-, двух- и трехэтажные жилые сооружения, есть здания административного назначения, производственные цеха, церковь и целая сеть подземных коммуникаций.

Такое разнообразие необходимо для того, чтобы военнослужащие научились действовать в различных типах сооружений, привыкли правильно передвигаться, прикрывать друг друга и заблаговременно обнаруживать вражеские засады.

Легкого штурма не получилось, ведь противодействовали бойцам мотопехоты специально подготовленные бойцы подразделения обозначения практических действий противника, так называемого OPFOR. Их специфика – делать силовые сценарии, которые отрабатываются максимально непредсказуемыми для тренирующихся подразделений.

В Rapid Trident-2020 принимают участие воины Украины и еще 9 стран НАТО. "Армия Inform"

Тренировка проходила в плотно застроенной местности. "Армия Inform"

Задания пехотинцы выполняли в несколько этапов: группы пехотинцев на БРДМ с нескольких сторон блокировали район, где находились условные террористы. Спешившись, они начали зачистку домов и фактически сразу вступили в огневой контакт с противником. Появились раненые, которых эвакуировал бронированный медицинский транспорт на базе гусеничного тягача МТЛБ.

Обнаружив несколько очагов сопротивления, пехотинцы вызвали подкрепление и начали планомерную зачистку зданий. Огнем из штатного стрелкового вооружения, а также пулеметов, установленных на бронетехнике, врагов уничтожили.

По словам командира мотопехотного батальона майора Евгения Зварикина, международные учения – дополнительный способ получить новые знания и навыки. Хотя его подчиненным хватает и мотивации, и реального боевого опыта. Ведь большинство бойцов батальона – участники российско-украинской войны.

Защитники тренировались искать террористов в зданиях. "Армия Inform"

Напомним, кроме Украины и США, в Rapid Trident-2020 также принимают участие представители Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши, Румынии, командования НАТО, личный состав LITPOLUKRBRIG – Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Учения предусматривают проведение командно-штабной и полевой фаз, отработку тактических элементов и противостояние гибридным формам вооруженной агрессии.

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