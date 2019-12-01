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1 декабря • обновлено в 22:13
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В Украине стартовала пробная перепись населения: как поучаствовать

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В Украине с 1 декабря Государственная служба статистики приступает к проведению пробной переписи населения.

Тестовая процедура пройдет в Оболонском районе Киева и в Писковской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области, сообщают "Факты". Пробная перепись является подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Перепись населения Украины

Перепись населения Украины

france24.com

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Пробная перепись не ставит задачей определить количество населения – ее целью является лишь проверка программы, переписного инструментария, определение методов, оптимальных дат, длительности проведения переписи. Также будет проведена отработка технологии обработки данных и механизмов взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом домохозяйстве запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих и временно отсутствующих.

Опрос будет проводиться в несколько этапов:

  • На первом (1−10 декабря) граждане смогут самостоятельно заполнить соответствующую анкету (переписной лист) на специальном портале в интернете (для этого нужно иметь электронную подпись).

  • На втором этапе (14−23 декабря) можно будет ответить на вопросы переписчику, который посетит помещение, заполнив анкету (переписной лист) на планшете.

  • На третьем этапе (14−23 декабря) граждане могут сами прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временному переписному персоналу.

  • 24−26 декабря состоится контрольный обход отдельных домохозяйств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Кабмине допускают проведение переписи населения Украины с использованием онлайн-инструментов.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Смелое решение! )))На жалость, пробная, то бишь не можливо. Эффект , от натюрлих, будет бомбой!!!!!!
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Перов Василий
Перов Василий
Девочки интересуются...На Лененградке будут выдавать бюлютени???
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Настоящая перепись населения Oкраины пройдёт несколько позже в Московской области и Варшавском воеводстве.
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