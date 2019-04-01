В Украине стартовал военный призыв: кого заберут в армию

В Украине с 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную военную службу.

Согласно решению Кабинета министров призыву в апреле-июне будут подлежать 18 тыс. 752 гражданина Украины, из них в ВСУ — 9 тыс. человек, в Нацгвардию — 5152, в Госпогранслужбу — 4 тыс., в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек.

Призывать будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе украинцев мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 20 лет. Кроме того, призыву подлежат старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Служить украинцы без высшего образования будут 18 месяцев, а парни со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев.

Осенний призыв стартует 1 октября и будет длиться до 31 декабря 2019 года во всех областях Украины.

Военный призыв Цензор

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