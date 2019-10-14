В Украине стартовал первый Марш защитников: фото и видео

В Днепре, в понедельник, 14 октября, в 10:00 стартовал Марш защитников Украины, приуроченный одноименному празднику, а также дню украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в 10:00 возле Днепропетровской областной государственной администрации собрались сотни людей. Среди них – бойцы АТО/ООС, волонтеры и неравнодушные жители Днепра.

В Днепре стартовал Марш защитников Информатор

В Днепре стартовал Марш защитников Информатор

Марш начался с того, что активисты почтили память людей, которые пожертвовали своей жизнью ради родной страны. Затем участники акции двинулись колонной по проспекту Яворницкого.

Шествие по плану закончится возле самого высокого флага Украины, который находится рядом с историческим музеем.

Отметим, подобные марши должны состояться и в других городах Украины.

В Днепре стартовал Марш защитников Информатор

В Днепре стартовал Марш защитников Информатор

Ранее ко Дню защитника Украины OBOZREVATEL собрал подборку самых значимых успехов нашей армии на Донбассе.

Как отмечают праздник в Украине, читайте в нашем материале.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!