В Украине стартовал осенний призыв: кого ждут повестки

Марина Лисничук Общество 09:25, 1.10.2020 Обновлено: 09:46, 1.10.2020

В Украине с четверга, 1 октября, начался осенний призыв на срочную службу в армию, который продлится до конца декабря 2020 года.

В его рамках в ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск планируют призвать более 13 тысяч человек. Об этом говорится в соответствующем решении Кабинета министров от 23 сентября (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

Так, в общем отправке в войска подлежат 13 570 граждан, из них в:

  • ВСУ – 7500 человек;

  • Нацгвардию – 4970 человек;

  • Госпогранслужбу – 500 человек;

  • Госспецтрансслужбу – 600 человек.

Согласно решению Кабмина, наибольшее количество призывников ожидают в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и городе Киев.

Кроме численности граждан, подлежащих призыву в октябре-декабре 2020 года, правительство также определило объем расходов для его проведения.

Так, всего на призыв потратят 58 312 054,1 гривни. Объем расходов на одного призывника составляет 4297,13 грн, из них:

  • 4204 грн – выплата помощи призывнику;

  • 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил запланировал сократить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу.

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