В Украине стартовал осенний призыв: кого ждут повестки

В Украине с четверга, 1 октября, начался осенний призыв на срочную службу в армию, который продлится до конца декабря 2020 года.

В его рамках в ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск планируют призвать более 13 тысяч человек. Об этом говорится в соответствующем решении Кабинета министров от 23 сентября (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

Так, в общем отправке в войска подлежат 13 570 граждан, из них в:

ВСУ – 7500 человек;

Нацгвардию – 4970 человек;

Госпогранслужбу – 500 человек;

Госспецтрансслужбу – 600 человек.

Согласно решению Кабмина наибольшее количество призывников ожидают в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и городе Киев.

Кроме численности граждан, подлежащих призыву в октябре-декабре 2020 года, правительство также определило объем расходов для его проведения.

Так, всего на призыв потратят 58 312 054,1 гривны. Объем расходов на одного призывника составляет 4297,13 грн, из них:

4204 грн – выплата помощи призывнику;

93,13 грн – для подготовки и проведения призыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил запланировал сократить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу.