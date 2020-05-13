В Украине стали меньше болеть пневмонией: Степанов обнадежил данным

В Украине существенно уменьшилось количество пациентов, болеющих пневмонией. Этому в значительной мере поспособствовали карантинные меры.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что статистика улучшилась больше, чем в три раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пневмония "Вести"

"У нас есть хорошая надежда, хорошая статистика в отношении больных пневмонией. Вы знаете, что мы тестируем всех без исключения больных пневмонией, независимо от симптоматики. Если раньше мы тестировали около 800-900 человек в сутки, которые болели пневмонией в целом по Украине, то сегодня это количество не превышает 250-300 человек в сутки", – сказал глава Минздрава.

"Мы видим снижение количества больных пневмонией. Все же те карантинные мероприятия, которые были введены в государстве, которые действовали и продолжают действовать, они дают свой эффект. И мы это видим на цифрах, на статистике, которую объявляем каждый день", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая пульмонологического отделения Киевского городского пульмонологического центра, кандидат медицинских наук Екатерина Гончар предупредила, что атипичная пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19 развивается при невысокой температуре, поражая легкие больного.

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