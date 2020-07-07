В Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19, – Степанов

В Украине второй день наблюдается стабилизиция ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом 7 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он поблагодарил украинцев за то, что они придерживаются рекомендаций Минздрава и соблюдают карантинные ограничения.

"Второй день мы наблюдаем такую стабилизацию ситуации. Во-первых, хочу обратиться ко всем украинцам, которые следуют рекомендациям Министерства здравоохранения, тем правилам, которые установлены у нас в стране: пользуетесь масками, придерживаетесь социальной дистанции, пользуетесь антисептиками. Я обращаюсь к вам со словами большой благодарности. Спасибо, что вы таким образом снижаете риск инфицирования, заботитесь о своем здоровье", – сказал Степанов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Степанов рассказал о готовности Украины ко второй волне COVID-19.