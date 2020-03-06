В Украине сшили защитные костюмы от коронавируса: как выглядят

В Чернигове местное предприятие начало производство костюмов от заражения на коронавирус для врачей-инфекционистов.

Как сообщает ТСН, носить их медики смогут до четырех часов. Затем планируется сжигать использованную одежду (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пока в планах только для Черниговской области – 3 тыс. костюмов.

В Украине сшили защитные костюмы от коронавируса Скриншот с видео

В сюжете говорится, что каких-либо официальных требований к этой экипировке пока нет. За основу взяли китайский костюм. Технологи также советовались с украинскими медиками.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Уточняется, что костюм одноразовый, его нужно менять каждые четыре часа. Он пошит из ткани, которая ничего не пропускает, из-за этого врачам будет очень сложно дышать.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случаев заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

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