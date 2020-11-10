В Украине спрогнозировали похолодание до минус 7 и штормовое предупреждение. Карта

Погода в Украине в среду, 11 ноября, будет прохладной с туманами и небольшими морозами, но до конца недели они усилятся.

По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие несколько ночей снизится до 7 мороза (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, 11 ноября на Правобережье туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Штормовое предупреждение в Украине на 11 ноября. Укргидрометцентр

Температура воздуха в среду по стране ночью будет колебаться от 3 тепла до 1 мороза; днем +2+8, на Закарпатье и в Одесской области ночью 1-6 тепла, а днем от 5 до 10 градусов.

В Киеве ночью от 1 до 3 тепла, днем +5+7.

Прогноз погоды на 11 ноября. Укргидрометцентр

Также появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Так, 12 и 13 ноября ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза; днем +1+6, на западе и юге от 4 до 9 тепла.

Прогноз погоды на 12 ноября. Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 13 ноября. Укргидрометцентр

14 и 15 ноября сохранится сухая погода, только днем 14 числа в северо-восточных областях местами небольшие дожди. Температура ночью от 2 тепла до 4 мороза (на востоке и северо-востоке до 7 мороза); днем +0+6, на Прикарпатье от 3 до 8 тепла, на Закарпатье 5-10 градусов.

Прогноз погоды на 14 ноября. Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 15 ноября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, до конца недели похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами.