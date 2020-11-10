В Украине спрогнозировали похолодание до минус 7 и штормовое предупреждение. Карта

Погода в Украине в среду, 11 ноября, будет прохладной с туманами и небольшими морозами, но до конца недели они усилятся.

По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие несколько ночей снизится до 7 мороза (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, 11 ноября на Правобережье туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Температура воздуха в среду по стране ночью будет колебаться от 3 тепла до 1 мороза; днем +2+8, на Закарпатье и в Одесской области ночью 1-6 тепла, а днем от 5 до 10 градусов.

В Киеве ночью от 1 до 3 тепла, днем +5+7.

Так, 12 и 13 ноября ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза; днем +1+6, на западе и юге от 4 до 9 тепла.

14 и 15 ноября сохранится сухая погода, только днем 14 числа в северо-восточных областях местами небольшие дожди. Температура ночью от 2 тепла до 4 мороза (на востоке и северо-востоке до 7 мороза); днем +0+6, на Прикарпатье от 3 до 8 тепла, на Закарпатье 5-10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, до конца недели похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами.