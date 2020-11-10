Украину ждут ночные морозы и туман: синоптик дала прогноз до конца недели

Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине до конца недели – до 15 ноября.

Она будет сухой и прохладной, написала синоптик на своей странице в Facebook. Вероятность осадков не очень большая.

"В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем (11 ноября, – ред.) будет не выше +3 ...+ 9 градусов. Теплее на несколько градусов разве что в Крыму и на Закарпатье +8 ...+ 12 градусов ", – уточнила она.

Кое-где вероятны туманы – "это как раз их сезон", подчеркнула синоптик.

В Киеве в среду, 12 ноября, ожидается около +5°С, без осадков.

"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", – написала специалист.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Диденко предупредила украинцев о постепенном снижении температуры воздуха и приближении морозов.