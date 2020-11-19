В Украине спрогнозировали до 33 тысяч смертей от COVID-19 при сохранении карантина выходного дня

В Украине до конца года от коронавируса (COVID-19) может умереть от 17 тысяч до 33 тысяч человек при условии сохранения карантина выходного дня.

Как сообщается на сайте Киевской школы экономики (KSE), такие результаты экспертного моделирования. В частности были рассмотрены три сценария действия карантина выходного дня.

"Зеленый сценарий – самый оптимистичный и по нашему мнению маловероятен в нынешних условиях. Он прогнозирует 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины", – рассказал старший исследователь департамента экономико-политических исследований KSE Юрий Ганиченко.

Желтый сценарий, 26 тысяч смертей от COVID-19, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает. Черный сценарий, 33 тысяч смертей, отыгрывается если существующий карантин не сработает.

"Критическая нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года", – спрогнозировал он.

В KSE рекомендуют расширить ограничения карантина выходного дня также и на будни, потому что только это позволит взять под контроль распространение коронавируса.

Также исследователи считают, что сейчас в Украине тестируют на COVID-19 в пять раз меньше необходимого. При этом неконтролируемая вспышка коронавируса происходит в Киеве, Запорожской, Сумской, Киевской, Волынской, Ривненской, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований (ИПРЭЭИ) Национальной академии наук Украины сделали прогноз развития эпидемии коронавируса на период 16-29 ноября.