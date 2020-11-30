В Украине спрогнозировали 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно в декабре

В Украине в ближайшую неделю заболеваемость коронавирусом достигнет 20 тысяч новых случаев в сутки, при этом количество смертей от этого недуга уменьшится.

Так распространение инфекции накануне возможного локдауна в стране смоделировали ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

Согласно расчетам, на фоне возможных двух десятков тысяч больных COVID-19 в сутки в первой половине декабря процент летальности от инфекции составит до 1,75.

"Это почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине (отношение количества людей, умерших за сутки, к сумме количества умерших и тех, которые выздоровели за эти сутки) медленно улучшается", – уверяют ученые.

Они установили сильную корреляционную связь между количеством выявленных заражений новым вирусом и зарегистрированных заболеваний гриппом и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). По их словам, это свидетельствует о недодиагностике в Украине заражений коронавирусом с легкими и средней тяжести формами.

"Корреляционная связь с коэффициентом 0,99 есть также между количеством случаев с клиническим диагнозом "пневмония" и количеством зарегистрированных случаев COVID-19 в течение одинакового периода наблюдения. Это является признаком того, что большинство случаев пневмонии связаны непосредственно с COVID-19" – подытожили украинские ученые.

Добавим, что в своих расчетах они выполнили прогнозное моделирование с использованием технического анализа данных, метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине официально подтверждено 732 625 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9946 были обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 12 327 человек, а 345 149 пациентов полностью побороли болезнь.

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