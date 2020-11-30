В Украине спрогнозировали 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно в декабре
В ближайшее время процент летальности от инфекции составит до 1,75
Специалисты говорят, что коэффициент адаптации людей к болезни медленно улучшается
В то же время указывают на недодиагностику в стране заражений коронавируса
В Украине в ближайшую неделю заболеваемость коронавирусом достигнет 20 тысяч новых случаев в сутки, при этом количество смертей от этого недуга уменьшится.
Так распространение инфекции накануне возможного локдауна в стране смоделировали ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней. Прогноз опубликован на сайте ведомства.
Согласно расчетам, на фоне возможных двух десятков тысяч больных COVID-19 в сутки в первой половине декабря процент летальности от инфекции составит до 1,75.
"Это почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине (отношение количества людей, умерших за сутки, к сумме количества умерших и тех, которые выздоровели за эти сутки) медленно улучшается", – уверяют ученые.
Они установили сильную корреляционную связь между количеством выявленных заражений новым вирусом и зарегистрированных заболеваний гриппом и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). По их словам, это свидетельствует о недодиагностике в Украине заражений коронавирусом с легкими и средней тяжести формами.
"Корреляционная связь с коэффициентом 0,99 есть также между количеством случаев с клиническим диагнозом "пневмония" и количеством зарегистрированных случаев COVID-19 в течение одинакового периода наблюдения. Это является признаком того, что большинство случаев пневмонии связаны непосредственно с COVID-19" – подытожили украинские ученые.
Добавим, что в своих расчетах они выполнили прогнозное моделирование с использованием технического анализа данных, метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).
Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине официально подтверждено 732 625 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9946 были обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 12 327 человек, а 345 149 пациентов полностью побороли болезнь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий выразил убеждение, что в Украине действительно нужно вводить локдаун минимум на три недели. По его словам, сигналом для усиления ограничений могут стать 20 тысяч заражений ежедневно.
Со своей стороны глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в стране с вероятностью в 90% будет введен "интеллектуальный" локдаун.
Он пояснил, что такой карантин якобы должен быть скорректирован под реалии ситуации с коронавирусом в каждом регионе. Зато украинцев рассмешила подобная идея от власти.