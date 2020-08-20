В Украине спадет жара: синоптик дала точный прогноз на 21 августа

Пятница, 21 августа, принесет в часть регионов Украины ослабление жары.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, в северных областях ожидается +25...+28 градусов.

"В дождях, которые имеют шансы лить здесь завтра, снизится до +24...+26 градусов. А если придавит сильнее солнце, местами до 29 градусов", – пишет она.

На западе Украины 21 августа есть также вероятность грозовых дождей, однако Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона.

Температура воздуха в западной части страны +24...+28 градусов.

В центральных областях 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность коротких местных дождей, температура составит +26...+30 градусов.

На востоке в пятницу во второй половине дня местами грозовые локальные дожди, жарко, +27...+32 градуса.

На юге осадков не ожидается, +28...+32 градуса.

В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Жара в столице ослабнет до +28 градусов. В субботу станет свежее – до +24...+25 градусов.

На День Флага и День Независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

Facebook Натальи Диденко

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на длинных выходных 22-24 августа.