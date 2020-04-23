В Украине создали платные камеры в СИЗО: как будут работать

Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решение приняли на заседании в среду, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", – цитируют министра Дениса Малюську.

В Украине создали платные камеры в СИЗО

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года, после чего будет будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська рассказал о слухах, что более удобные камеры дают заключенным за взятки. Он же намерен добиться, чтобы эти деньги официально попадали в спецфонд для оплаты ремонта в остальных камерах.

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