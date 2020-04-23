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23 апреля • обновлено в 08:57
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В Украине создали платные камеры в СИЗО: как будут работать

1.6т
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Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решение приняли на заседании в среду, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", – цитируют министра Дениса Малюську.

В Украине создали платные камеры в СИЗО

В Украине создали платные камеры в СИЗО

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года, после чего будет будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська рассказал о слухах, что более удобные камеры дают заключенным за взятки. Он же намерен добиться, чтобы эти деньги официально попадали в спецфонд для оплаты ремонта в остальных камерах.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
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Петров Сергей
Петров Сергей
Хорошая новость для Пятра Ляксеича)
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А еще создайте при каждой тюрьме штат работников секс-услуг. Ну чтобы заключенные ни в чем себе не отказывали. Вот тогда то экономика Украины рванется ввысь)
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2
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Julius Evola
Julius Evola
И снова проходил мимо, так атошников можно привлекать. Они привыкшие к посторонним предметам в своем кишечнике))
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2
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Andria Viktor
Andria Viktor
Создают курортные зоны,наверно будет очередь,только селить по блату
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