В Украине создали платные камеры в СИЗО: как будут работать

Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.
Соответствующее решение приняли на заседании в среду, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", – цитируют министра Дениса Малюську.
В Украине создали платные камеры в СИЗО
Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года, после чего будет будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська рассказал о слухах, что более удобные камеры дают заключенным за взятки. Он же намерен добиться, чтобы эти деньги официально попадали в спецфонд для оплаты ремонта в остальных камерах.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!