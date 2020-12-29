В Украине создали пехотную винтовку "Ночной хищник". Видео испытаний

В Украине на заводе "Маяк" (входит в госконцерн "Укроборонпром") разработали новый образец пехотной винтовки "Ночной хищник" под штатный боеприпас 14,5х114.

Об этом проинформировали в Facebook предприятия. В сообщении отметили, что большинство мировых аналогов такого оружия обеспечиваются специально изготовленными патронами, что сказывается на их стоимости (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, для уменьшения отдачи обычно применяют дульный тормоз – компенсатор, из которого при выстреле вылетает огромный столб пламени, поднимается много пыли, а звук слышен за несколько километров. Это позволяет противнику легко обнаружить позицию стрелка.

"При общении с непосредственными участниками боевых действий, была обнаружена острая потребность в оружии, которое было бы способно поражать легкобронированную технику, дзоты и другие цели на расстоянии более чем 2000 метров и не имело бы демаскирующих факторов – пламя, звук, пыль", – сказано в сообщении.

По этим критериям и был разработан "Ночной хищник". Испытания показали, что при выстреле пламя отсутствует даже ночью, звуковое давление составляет не более 80 дБ на расстоянии 10 м, пыль не поднимается. На открытой местности на расстоянии в 700 м звука выстрела не слышно.

За счет особенностей конструкции уменьшен импульс отдачи. На практике, было проверено, что после 30 выстрелов подряд, у стрелка не было болевых ощущений и отсутствуют синяки на плече.

Элементы конструкции были изготовлены на обычных универсальных токарных и фрезерных станках без специальной оснастки и обычными инструментами, что обеспечивает низкую себестоимость изделия.

Тактико-технические характеристики пехотной пушки на основе ствола КПВТ:

Вес – 32,96 кг.

Вес без глушителя – 22,29 кг.

Длина без глушителя, со сложенным прикладом – 1,7 м.

Длина с глушителем, с разложенным прикладом – 2,47 м.

Калибр – 14,5 мм.

Боеприпас, – 14,5х114, штатный.

Тип питания – однозарядная.

Максимальная прицельная дальность – 4000 м.

"Учитывая, что данная разработка начала воплощаться по просьбе наших воинов, принимавших участие в боевых действиях против российской армии, было принято решение назвать ее "пехотная пушка "Ночной хищник", сокращение – ППНХ", – отметили на предприятии.

Новый образец пехотной винтовки разработан под штатный боеприпас 14,5х114 Facebook завода "Маяк"

При выстреле пламя отсутствует даже ночью Facebook завода "Маяк"

Звуковое давление составляет не более 80 дБ на расстоянии 10 м Facebook завода "Маяк"

На расстоянии в 700 м звука выстрела не слышно. Facebook завода "Маяк"

Сокращенное название нового оружия – ППНХ Facebook завода "Маяк"

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский завод "Маяк" разрабатывает новую снайперскую винтовку высокой мощности под названием "Властелин Горизонта" (Horizon's Lord). "Властелин Горизонта" разработан при участии ведущих снайперов Украины.