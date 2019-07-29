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В Украине создадут всемирный русскоязычный канал: в Кремле ответили на заявление ОП Зеленского

4.1т Читать материал на украинском

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, целью канала будет бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – поделился Тимошенко.

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В Украине создадут всемирный русскоязычный канал

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал

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При этом, в команде президента Владимира Зеленского планируют сделать данный канал государственным. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – отметил Тимошенко.

Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко

Цензор.НЕТ

В Кремле тут же отреагировали на инициативу команды Зеленского. Так, создание канала прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет RT.

"Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг. Украине и без этого хватает проблем, которые нужно решать в преддверии зимы", – высказался он.

По мнению Джабарова, россияне, которые, по заявлению Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически относиться к информации, транслируемой подобным СМИ.

"Если это будет пропаганда против России, конечно, это будет воспринято негативно", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде Зеленского решили разработать онлайн-гражданство, которое позволит любому человеку открыть бизнес в Украине, даже ни разу не посещая страну.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Кирилл Тимошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Украинцы это отупевшие русские)) Какой канал они могут создать?))
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Зачем вам всё это, лучше снимите пару сезонов "Слуги народу", а мы и так вас изучаем.)))
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
на этом канале круглосуточно будут играть песню "путен .уйло ла ла ла ла ла ла" на русском языке,шоб дамбас понимал ))
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Serov Oleg
Serov Oleg
Sirko Bogdan, да,это дешево и соответствует уровню умственного развития сотрудников будущего канала
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