В Украине создадут новые районы: как будет выглядеть карта

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте парламента, общее количество районов в стране должно составить 129, тогда как сейчас – 490 (чтобы посмотреть карты, доскрольте до конца страницы).

Предложенное деление на районы:

Винницкая область (тысяч населения)

Винницкий район – 657,6

Гайсинский – 243,3

Жмеринский – 165,8

Могилев-Подольский – 146,9

Тульчинский – 157,2

Хмельницкий – 188,3

Винницкая область

Волынская область

Владимир-Волынский – 174,7

Камень-Каширский – 132,4

Ковальский – 271

Луцкий – 457,3

Волынская область

Днепропетровская область

Днепровский – 1179,3

Каменский – 439

Криворожский – 772,3

Никопольский – 262,6

Новомосковский – 171,7

Павлоградский – 163,3

Синельниковский – 204,2

Днепропетровская область

Донецкая область

Бахмутский – 201,2

Волновахский – 146

Горловский – 690,6

Донецкий – 1503,4

Кальмиусский – 122,6

Краматорский – 568

Мариупольский – 521,1

Покровский – 413

Донецкая область

Житомирская область

Бердичевский – 163,6

Житомирский – 622,8

Коростенский – 262,1

Новоград-Волынский – 171,7

Житомирская область

Закарпатская область

Береговский – 209,2

Мукачевский – 254,6

Раховский – 82,8

Тячевский – 185,3

Ужгородский – 255,8

Хустский – 269,1

Закарпатская область

Запорожская область

Бердянский – 183,9

Васильевский – 188,7

Запорожский – 874,2

Мелитопольский – 286,6

Пологовский – 172,5

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Верховинский – 30,5

Ивано-Франковский – 560,1

Кольский – 286,5

Коломийский – 279,8

Косовский – 85,7

Надворнянский – 130,6

Ивано-Франковская область

Киевская область

Белоцерковский – 443,4

Бориспольский – 203,7

Броварской – 240,7

Бучанский – 311,7

Вышгородский – 130,1

Обуховский – 216,6

Фастовский – 221,9

Киевская область

Кировоградская область

Голованевский – 124,9

Кропивницкий – 448,1

Новоукраинский – 142,7

Александрийский – 229,8

Кировоградская область

Луганская область

Алчевский – 442,8

Довжанский – 207,7

Луганский – 535,2

Ровеньковский – 296,8

Сватовский – 80,9

Северодонецкий – 375,8

Старобельский – 129,2

Счастьенский – 81,2

Луганская область

Львовская область

Дрогобычский – 239

Золочевский – 163,3

Львовский – 1150,4

Самборский – 227,7

Стрыйский – 327,7

Червоноградский – 233

Яворивский – 180,9

Львовская область

Николаевская область

Баштанский – 140,5

Вознесенский – 182,5

Николаевский – 656,3

Первомайский – 151,8

Николаевская область

Одесская область

Березовский – 109,4

Белгород-Днестровский – 201,4

Белгородской – 154,5

Измаильский – 206,2

Одесский – 1375,9

Подольский – 229,9

Раздельнянский – 104,2

Одесская область

Полтавская область

Кременчугский – 399,4

Лубенский – 194,4

Миргородский – 206,2

Полтавский – 600,5

Полтавская область

Ривненская область

Варашский – 139

Дубенский – 170,4

Ривненский – 634,9

Сарненский – 213

Ривненская область

Сумская область

Конотопский – 204,2

Ахтырский – 125,6

Роменский – 113,7

Сумской – 449,4

Шосткинский – 188,5

Сумская область

Тернопольская область

Кременецкий – 144,7

Тернопольский – 566,9

Чертковский – 334,3

Тернопольская область

Харьковская область

Богодуховский – 128,4

Изюмский – 181,6

Красноградский – 108,9

Купянский – 137,2

Лозовский – 154,6

Харьковский – 1762,8

Чугуевский – 202,2

Харьковская область

Херсонская область

Бериславский – 99,1

Генический – 122,4

Каховский – 224,7

Скадовский – 127

Херсонский – 464,4

Херсонская область

Хмельницкая область

Каменец-Подольский – 291,1

Хмельницкий – 687

Шепетовский – 286,5

Хмельницкая область

Черкасская область

Звенигородский – 204

Золотоношский – 142,3

Уманский – 257,5

Черкасский – 602,6

Черкасская область

Черновицкая область

Вижницкий – 91

Днестровский – 157,8

Черновицкий – 655,6

Черновицкая область

Черниговская область

Корюковский – 91,7

Нежинский – 228,7

Новгород-Северский – 66,4

Прилуцкий – 158,2

Черниговский – 460,9

Черниговская область

Автономная Республика Крым

Бахчисарайский – 130,4

Белогорский – 122,7

Джанкойский – 117,9

Евпаторийский – 260,5

Керченский – 212,9

Курманский – 134

Перекопский – 122,8

Симферопольский – 519,4

Феодосийский – 227,6

Ялтинский – 192,8

Автономная Республика Крым

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как на украинцев повлияет новое устройство страны и к чему это приведет.