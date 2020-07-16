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В Украине создадут новые районы: как будет выглядеть карта

Общество
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Комитет Рады утвердил создание новых районов в Украине

Комитет Рады утвердил создание новых районов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте парламента, общее количество районов в стране должно составить 129, тогда как сейчас – 490 (чтобы посмотреть карты, доскрольте до конца страницы).

Предложенное деление на районы:

Винницкая область (тысяч населения)

  • Винницкий район – 657,6

  • Гайсинский – 243,3

  • Жмеринский – 165,8

  • Могилев-Подольский – 146,9

  • Тульчинский – 157,2

  • Хмельницкий – 188,3

Винницкая область

Винницкая область

Волынская область

  • Владимир-Волынский – 174,7

  • Камень-Каширский – 132,4

  • Ковальский – 271

  • Луцкий – 457,3

Волынская область

Волынская область

Днепропетровская область

  • Днепровский – 1179,3

  • Каменский – 439

  • Криворожский – 772,3

  • Никопольский – 262,6

  • Новомосковский – 171,7

  • Павлоградский – 163,3

  • Синельниковский – 204,2

Днепропетровская область

Днепропетровская область

Донецкая область

  • Бахмутский – 201,2

  • Волновахский – 146

  • Горловский – 690,6

  • Донецкий – 1503,4

  • Кальмиусский – 122,6

  • Краматорский – 568

  • Мариупольский – 521,1

  • Покровский – 413

Донецкая область

Донецкая область

Житомирская область

  • Бердичевский – 163,6

  • Житомирский – 622,8

  • Коростенский – 262,1

  • Новоград-Волынский – 171,7

Житомирская область

Житомирская область

Закарпатская область

  • Береговский – 209,2

  • Мукачевский – 254,6

  • Раховский – 82,8

  • Тячевский – 185,3

  • Ужгородский – 255,8

  • Хустский – 269,1

Закарпатская область

Закарпатская область

Запорожская область

  • Бердянский – 183,9

  • Васильевский – 188,7

  • Запорожский – 874,2

  • Мелитопольский – 286,6

  • Пологовский – 172,5

Запорожская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

  • Верховинский – 30,5

  • Ивано-Франковский – 560,1

  • Кольский – 286,5

  • Коломийский – 279,8

  • Косовский – 85,7

  • Надворнянский – 130,6

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

  • Белоцерковский – 443,4

  • Бориспольский – 203,7

  • Броварской – 240,7

  • Бучанский – 311,7

  • Вышгородский – 130,1

  • Обуховский – 216,6

  • Фастовский – 221,9

Киевская область

Киевская область

Кировоградская область

  • Голованевский – 124,9

  • Кропивницкий – 448,1

  • Новоукраинский – 142,7

  • Александрийский – 229,8

Кировоградская область

Кировоградская область

Луганская область

  • Алчевский – 442,8

  • Довжанский – 207,7

  • Луганский – 535,2

  • Ровеньковский – 296,8

  • Сватовский – 80,9

  • Северодонецкий – 375,8

  • Старобельский – 129,2

  • Счастьенский – 81,2

Луганская область

Луганская область

Львовская область

  • Дрогобычский – 239

  • Золочевский – 163,3

  • Львовский – 1150,4

  • Самборский – 227,7

  • Стрыйский – 327,7

  • Червоноградский – 233

  • Яворивский – 180,9

Львовская область

Львовская область

Николаевская область

  • Баштанский – 140,5

  • Вознесенский – 182,5

  • Николаевский – 656,3

  • Первомайский – 151,8

Николаевская область

Николаевская область

Одесская область

  • Березовский – 109,4

  • Белгород-Днестровский – 201,4

  • Белгородской – 154,5

  • Измаильский – 206,2

  • Одесский – 1375,9

  • Подольский – 229,9

  • Раздельнянский – 104,2

Одесская область

Одесская область

Полтавская область

  • Кременчугский – 399,4

  • Лубенский – 194,4

  • Миргородский – 206,2

  • Полтавский – 600,5

Полтавская область

Полтавская область

Ривненская область

  • Варашский – 139

  • Дубенский – 170,4

  • Ривненский – 634,9

  • Сарненский – 213

Ривненская область

Ривненская область

Сумская область

  • Конотопский – 204,2

  • Ахтырский – 125,6

  • Роменский – 113,7

  • Сумской – 449,4

  • Шосткинский – 188,5

Сумская область

Сумская область

Тернопольская область

  • Кременецкий – 144,7

  • Тернопольский – 566,9

  • Чертковский – 334,3

Тернопольская область

Тернопольская область

Харьковская область

  • Богодуховский – 128,4

  • Изюмский – 181,6

  • Красноградский – 108,9

  • Купянский – 137,2

  • Лозовский – 154,6

  • Харьковский – 1762,8

  • Чугуевский – 202,2

Харьковская область

Харьковская область

Херсонская область

  • Бериславский – 99,1

  • Генический – 122,4

  • Каховский – 224,7

  • Скадовский – 127

  • Херсонский – 464,4

Херсонская область

Херсонская область

Хмельницкая область

  • Каменец-Подольский – 291,1

  • Хмельницкий – 687

  • Шепетовский – 286,5

Хмельницкая область

Хмельницкая область

Черкасская область

  • Звенигородский – 204

  • Золотоношский – 142,3

  • Уманский – 257,5

  • Черкасский – 602,6

Черкасская область

Черкасская область

Черновицкая область

  • Вижницкий – 91

  • Днестровский – 157,8

  • Черновицкий – 655,6

Черновицкая область

Черновицкая область

Черниговская область

  • Корюковский – 91,7

  • Нежинский – 228,7

  • Новгород-Северский – 66,4

  • Прилуцкий – 158,2

  • Черниговский – 460,9

Черниговская область

Черниговская область

Автономная Республика Крым

  • Бахчисарайский – 130,4

  • Белогорский – 122,7

  • Джанкойский – 117,9

  • Евпаторийский – 260,5

  • Керченский – 212,9

  • Курманский – 134

  • Перекопский – 122,8

  • Симферопольский – 519,4

  • Феодосийский – 227,6

  • Ялтинский – 192,8

Автономная Республика Крым

Автономная Республика Крым

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как на украинцев повлияет новое устройство страны и к чему это приведет.

УкраинаВерховная Рада Украины
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