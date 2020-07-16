В Украине создадут новые районы: как будет выглядеть карта
Комитет Рады утвердил создание новых районов в Украине.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте парламента, общее количество районов в стране должно составить 129, тогда как сейчас – 490 (чтобы посмотреть карты, доскрольте до конца страницы).
Предложенное деление на районы:
Винницкая область (тысяч населения)
Винницкий район – 657,6
Гайсинский – 243,3
Жмеринский – 165,8
Могилев-Подольский – 146,9
Тульчинский – 157,2
Хмельницкий – 188,3
Винницкая область
Волынская область
Владимир-Волынский – 174,7
Камень-Каширский – 132,4
Ковальский – 271
Луцкий – 457,3
Волынская область
Днепропетровская область
Днепровский – 1179,3
Каменский – 439
Криворожский – 772,3
Никопольский – 262,6
Новомосковский – 171,7
Павлоградский – 163,3
Синельниковский – 204,2
Днепропетровская область
Донецкая область
Бахмутский – 201,2
Волновахский – 146
Горловский – 690,6
Донецкий – 1503,4
Кальмиусский – 122,6
Краматорский – 568
Мариупольский – 521,1
Покровский – 413
Донецкая область
Житомирская область
Бердичевский – 163,6
Житомирский – 622,8
Коростенский – 262,1
Новоград-Волынский – 171,7
Житомирская область
Закарпатская область
Береговский – 209,2
Мукачевский – 254,6
Раховский – 82,8
Тячевский – 185,3
Ужгородский – 255,8
Хустский – 269,1
Закарпатская область
Запорожская область
Бердянский – 183,9
Васильевский – 188,7
Запорожский – 874,2
Мелитопольский – 286,6
Пологовский – 172,5
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Верховинский – 30,5
Ивано-Франковский – 560,1
Кольский – 286,5
Коломийский – 279,8
Косовский – 85,7
Надворнянский – 130,6
Ивано-Франковская область
Киевская область
Белоцерковский – 443,4
Бориспольский – 203,7
Броварской – 240,7
Бучанский – 311,7
Вышгородский – 130,1
Обуховский – 216,6
Фастовский – 221,9
Киевская область
Кировоградская область
Голованевский – 124,9
Кропивницкий – 448,1
Новоукраинский – 142,7
Александрийский – 229,8
Кировоградская область
Луганская область
Алчевский – 442,8
Довжанский – 207,7
Луганский – 535,2
Ровеньковский – 296,8
Сватовский – 80,9
Северодонецкий – 375,8
Старобельский – 129,2
Счастьенский – 81,2
Луганская область
Львовская область
Дрогобычский – 239
Золочевский – 163,3
Львовский – 1150,4
Самборский – 227,7
Стрыйский – 327,7
Червоноградский – 233
Яворивский – 180,9
Львовская область
Николаевская область
Баштанский – 140,5
Вознесенский – 182,5
Николаевский – 656,3
Первомайский – 151,8
Николаевская область
Одесская область
Березовский – 109,4
Белгород-Днестровский – 201,4
Белгородской – 154,5
Измаильский – 206,2
Одесский – 1375,9
Подольский – 229,9
Раздельнянский – 104,2
Одесская область
Полтавская область
Кременчугский – 399,4
Лубенский – 194,4
Миргородский – 206,2
Полтавский – 600,5
Полтавская область
Ривненская область
Варашский – 139
Дубенский – 170,4
Ривненский – 634,9
Сарненский – 213
Ривненская область
Сумская область
Конотопский – 204,2
Ахтырский – 125,6
Роменский – 113,7
Сумской – 449,4
Шосткинский – 188,5
Сумская область
Тернопольская область
Кременецкий – 144,7
Тернопольский – 566,9
Чертковский – 334,3
Тернопольская область
Харьковская область
Богодуховский – 128,4
Изюмский – 181,6
Красноградский – 108,9
Купянский – 137,2
Лозовский – 154,6
Харьковский – 1762,8
Чугуевский – 202,2
Харьковская область
Херсонская область
Бериславский – 99,1
Генический – 122,4
Каховский – 224,7
Скадовский – 127
Херсонский – 464,4
Херсонская область
Хмельницкая область
Каменец-Подольский – 291,1
Хмельницкий – 687
Шепетовский – 286,5
Хмельницкая область
Черкасская область
Звенигородский – 204
Золотоношский – 142,3
Уманский – 257,5
Черкасский – 602,6
Черкасская область
Черновицкая область
Вижницкий – 91
Днестровский – 157,8
Черновицкий – 655,6
Черновицкая область
Черниговская область
Корюковский – 91,7
Нежинский – 228,7
Новгород-Северский – 66,4
Прилуцкий – 158,2
Черниговский – 460,9
Черниговская область
Автономная Республика Крым
Бахчисарайский – 130,4
Белогорский – 122,7
Джанкойский – 117,9
Евпаторийский – 260,5
Керченский – 212,9
Курманский – 134
Перекопский – 122,8
Симферопольский – 519,4
Феодосийский – 227,6
Ялтинский – 192,8
Автономная Республика Крым
Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как на украинцев повлияет новое устройство страны и к чему это приведет.