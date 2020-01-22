В Украине сократят срок службы в армии: министр порадовал призывников

В Украине намерены сократить срок военной службы, и улучшить условия для контрактников.

Об этом в интервью " Интерфакс-Украина" сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

Он отметил, что на данный момент в Украине всего 10% военных срочников, которые не выполняют боевые задачи в зоне ООС на Донбассе.

"В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает. Во-первых, это очень коррупционная история, когда люди платят деньги, чтобы их не призывали. Это порождает погоню за формальными цифрами, и мы все знаем случаи, когда ищут призывников, где только можно", – пояснил министр.

Загороднюк сообщил, что в планах уменьшать срок службы в армии, но при этом повысится качество обучения.

"Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС… Еще существует другой момент. Для многих молодых людей, у которых нет шансов вступить в высшее учебное заведение по разным причинам, это может быть одним из немногих шансов получить путь в жизни, в военную службу, с потенциальной офицерской службы. Кстати, в западных странах именно так это и работает", – уточнил он.

Призыв в армию

Глава Минобороны добавил, что срок в полтора года будет сокращен, но пока рано говорить на сколько.

"У нас есть более или менее понимание, за сколько можно научить и сколько он (призывник) должен служить в боевой части для того, чтобы он прослужил и в то же время мы его научили", – подытожил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста. Теперь на срочную службу в армию будут забирать с 18 лет, а не с 20, как было раньше.

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