В Украине сохранится жара до +35: синоптик дала свежий прогноз

Погода в Украине в большинстве областей в среду, 2 сентября, будет жаркой – температура воздуха поднимется до +30..+35 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, только в западных областях в среду ожидается +22..+28 градусов.

Прогноз погоды на 2 сентября в Украине Наталья Диденко / Facebook

Дождей практически не ожидается, лишь на Волыни, Ривненщине и вблизи Карпат возможны местные осадки.

В Киеве 2 сентября – солнечно и жарко. По словам Диденко, прохлада придет в столицу только в пятницу.

Прогноз погоды на 2 сентября в Украине Наталья Диденко / Facebook

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине в первой половине сентября ожидается теплая погода, однако периодически возможные небольшие дожди. В то же время по данным Gismeteo, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Прогноз погоды на 2 сентября в Украине Наталья Диденко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодания.

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