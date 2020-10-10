Власти собираются ужесточить карантин в Украине – СМИ

В Украине уже на следующей неделе (с 12 октября) якобы могут ужесточить карантин из-за резкого ухудшения показателей заболеваемости, тяжелых случаев и смертности от COVID-19.

Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал "Политика Страны", ссылаясь на источник в Офисе президента. Отметим, официально усиление противоэпидемиологических мер не анонсировалось.

Журналисты написали, что власти могут перевести все ВУЗы на дистанционное обучение, а школы уйдут на каникулы.

Работу всех развлекательных заведений и ресторанов якобы ограничат – до 22:00.

Массовые мероприятия могут запретить. "Кроме того, ряд госорганов уже издали внутренние распоряжения по ведомствам на тему "больше трех не собираться". То есть запретили любые сборы, празднования дней рождений и тому подобное", – сказано в сообщении.

Также в Раду внесен законопроект об ужесточении ответственности за игнорирование масочного режима. По данным "Страны", наказывать собираются как граждан, которые не носят повязки, так и для руководителей заведений, где зафиксируют нарушения.

"По словам источника, на Банковой шла дискуссия о введении тотального карантина по той же самой схеме, что была весной, но от этой идеи пока отказались. По крайней мере до выборов. О переносе выборов также пока речи не идет", – подытожили журналисты.

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Как писал OBOZREVATEL: