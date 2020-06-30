В Украине снова ждут "большую воду": какие регионы оказались в опасности

В Украине 30 июня из-за сильных дождей в некоторых областях ожидается повышение уровней воды в реках.

По данным спасателей, это может привести к затоплению угодий и дорог. Об этом со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в результате дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны уровни воды могут подняться на 0,2-0,5 м в нижнем течении Днестра на Одесщине. При этом вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района области, автодороги Одесса – Рени.

Кроме этого, на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями по состоянию на утро 29 июня. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного и склонного стока, в горах также существует угроза образования отдельных селевых потоков.

В ГСЧС Украины добавляют, что из-за дождей в последний день июня уже 2 июля на реках бассейна Припяти уровень воды может подняться на 0,1-0,5 м. Местами возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах р. Припять в Ратневском районе и р. Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

На р. Боржава в с. В. Реметы 30 июня ожидается возобновление повышения уровня воды на 0,8-1,3 м с начальным выходом воды на пойму. А 1-2 июля – прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Днестр в створе поста с. Маяки, что в Беляевском районе Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи считают, что на наиболее масштабные за последние 10 лет наводнения в Прикарпатье повлиял ряд факторов. Они рассказали о причинах разрушительной стихии и том, можно ли ее предупредить в будущем.