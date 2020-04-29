В Украине снова ударят грозы: синоптики дали прогноз по регионам
В среду, 29 апреля, в Украину придет очень теплая погода, однако вернутся дожди с грозами.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе страны будет дождливо. Температура воздуха поднимется до 22-23 градусов тепла. Ночью ожидается +8...+10.
Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.
В центре Украины – в Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях и на Киевщине – будет +21...+22 днем и переменная облачность.
Тепло ожидается и на севере страны. На востоке немного прохладнее – прогнозируют до +19 днем.
На юге Украины также прохладно и без осадков. Там будет от +15 до +19.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.