В Украине снова ударят грозы: синоптики дали прогноз по регионам

В среду, 29 апреля, в Украину придет очень теплая погода, однако вернутся дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе страны будет дождливо. Температура воздуха поднимется до 22-23 градусов тепла. Ночью ожидается +8...+10.

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Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.

В центре Украины – в Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях и на Киевщине – будет +21...+22 днем и переменная облачность.

Тепло ожидается и на севере страны. На востоке немного прохладнее – прогнозируют до +19 днем.

На юге Украины также прохладно и без осадков. Там будет от +15 до +19.

Прогноз погоды на 29 апреля в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.