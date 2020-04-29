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29 апреля • обновлено в 07:11
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В Украине снова ударят грозы: синоптики дали прогноз по регионам

2.3т
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В среду, 29 апреля, в Украину придет очень теплая погода, однако вернутся дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе страны будет дождливо. Температура воздуха поднимется до 22-23 градусов тепла. Ночью ожидается +8...+10.

В Украине снова ударят грозы: синоптики дали прогноз по регионам

В Украине снова ударят грозы: синоптики дали прогноз по регионам

Прямий

Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.

В центре Украины – в Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях и на Киевщине – будет +21...+22 днем и переменная облачность.

Тепло ожидается и на севере страны. На востоке немного прохладнее – прогнозируют до +19 днем.

На юге Украины также прохладно и без осадков. Там будет от +15 до +19.

Прогноз погоды на 29 апреля в Украине

Прогноз погоды на 29 апреля в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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