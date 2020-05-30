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30 мая • обновлено в 11:59
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В Украине снова смягчили карантин: что разрешили

1.6т
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 29 мая принял решение об очередном смягчении карантина в связи с коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов

Максим Степанов

По его словам, смягчения касаются проведения спортивных соревнований и проведения ВНО.

"Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований", – отметил Степанов.

Он добавил, что таким образом правительство отреагировало на обращение спортивного сообщества.

"Лица, которые для прохождения ВНО приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции", – заявил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство здравоохранения вирус карантин
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