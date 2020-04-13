В Украине снова похолодает: где ждать дождей и снега

Во вторник, 14 апреля, холодный атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом.

В то же время ночью ожидаются значительные заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Осадки накроют все регионы страны, кроме востока.

Тепло ожидается в центральных областях, на востоке и юге.

В Киеве резко похолодает.

Температура воздуха ночью по всей стране составит +3...+5 градусов.

В Украине 14 апреля похолодает еще сильнее

Так, по данным синоптиков, во вторник температура резко снизится в северных и западных областях – до +4...+8 градусов, на Сумщине – до +10.

В центре будет +11...+15. Восток и юг тоже удержатся в зоне теплого воздуха – примерно +15...+17.

А вот ночью по стране столбики термометров будут показывать +3...+5 градусов.

Кроме этого, 14 апреля на севере и западе ожидается дождь с мокрым снегом, а в других регионах, кроме востока, только дождь.

Ветер во вторник будет порывистым – от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве 14 апреля резко похолодает – до +4...+6 градусов, появятся осадки – дождь с мокрым снегом, будет сильный ветер с постепенным переходом с юго-западного на восточный.

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым зсувам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.