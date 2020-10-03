В Украине четвертый подряд рекорд по больным коронавирусом: статистика Минздрава на 3 октября

По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально подтверждены 222 332 случая коронавирусной инфекции. Из них 4661 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4353 человека (+92 за сутки), а 98 737 пациентов (+2146) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 47 017 человек.

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

Харьковской области – 516

Киеве – 441

Одесской области – 310

Днепропетровской области – 297

Сумской области – 231

Хмельницкой области – 215

Полтавской области – 215

Донецкой области – 214

Львовской области – 206

Житомирской области – 203

Отметим, что предыдущий рекорд по зараженным коронавирусом в Украине установлен вчера, 2 октября – было зарегистрировано 4633 новых больных.

В Украине установлен новый рекорд. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6554 случая;

Волынская область – 8455 случаев;

Днепропетровская область – 6719 случаев;

Донецкая область – 3864 случая;

Житомирская область – 6468 случаев;

Закарпатская область – 10105 случаев;

Запорожская область – 4401 случай;

Ивано-Франковская область – 14093 случаи;

Кировоградская область – 1158 случаев;

г. Киев – 24043 случаи;

Киевская область – 9591 случай;

Львовская область – 21032 случаи;

Луганская область – 1207 случаев;

Николаевская область – 3490 случаев;

Одесская область – 14379 случаев;

Полтавская область – 2727 случаев;

Ривненская область – 12956 случаев;

Сумская область – 4908 случаев;

Тернопольская область – 14167 случаев;

Харьковская область – 20104 случаи;

Херсонская область – 1340 случаев;

Хмельницкая область – 6647 случаев;

Черновицкая область – 14966 случаев;

Черкасская область – 4430 случаев;

Черниговская область – 4518 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Токмаке Запорожской области одним из источников распространения коронавируса стал продовольственный рынок, где зафиксировано много случаев инфицирования среди работников.