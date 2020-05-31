В Украине снова ослабляют карантин: что изменится

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что уже с понедельника, 1 июня, в Украине начинается следующий этап ослабления карантина.

Заработают спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, а также откроют межобластное сообщение всеми видами транспорта. Об этом Степанов заявил во время брифинга 31 мая, который транслировала пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мер. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", – подчеркнул он.

В Украине снова ослабляют карантин. Иллюстрация

В связи с новым этапом ослабления карантина Минздрав предоставил рекомендации, как уберечься при пользовании этими сервисами, учреждениями.

Главные рекомендации, касающиеся спортивных учреждений:

Измерение температуры на входе (лиц, у которых температура выше 37,2 градусов не будут впускать внутрь);

Обработка антисептиком на входе;

Только один человек на 10 кв.м;

Запрет на многоразовые полотенца;

Работники должны носить защитные маски;

Запрещены также СПА-зоны и массажи.

Степанов отметил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией. На сайте министерства появился список областей, городов, которые по состоянию на 31 мая не соответствовали необходимым критериям. Речь идет о Киеве, Волынской, Донецкой, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.

Соответствие регионов критериям для ослабления карантина Минздрав

Также, по словам Степанова, межобластное транспортное сообщение в период карантина регулируется именно постановлением Минздрава.

Так, сообщение с областями, которые не соответствуют критериям министерства и не переходят на следующий этап смягчения карантина, будет происходить с ограничениями: заполненность транспортного средства не более, чем на 50% процентов мест, обязательное использование средств индивидуальной защиты и др.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации местные власти могут принять решение о прекращении такого сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за последние сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.