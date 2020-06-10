В Украине снова ослабили карантин: что разрешено с 10 июня
Украина в среду, 10 июня, перешла на очередной этап смягчения карантина. Разрешена работа баз отдыха, санаториев и проведение массовых культурно-художественных мероприятий.
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Также, согласно решению Кабинета министров Украины, восстановили работу два контрольных пункта въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" на Донбассе.
Смягчение карантина действует только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.
В этот перечень пока не попали Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Несмотря на ослабление, карантинные меры продолжают действовать.
Требования для баз отдыха и санаториев:
Всем работникам должен проводиться обязательный температурный скрининг, а в помещениях – дезинфекция.
При появлении симптомов ОРВИ у отдыхающего его нужно изолировать от других.
Пребывание в местах общего пользования (вне номера) разрешается только в респираторе или маске, чтобы были прикрыты нос и рот.
Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 м.
Рекомендуется организовать питание в номерах или ресторанах по системе заказов.
В пляжной зоне необходимо разместить шезлонги, раздевалки и ногомойки с соблюдением принципа социального дистанцирования.
При этом детские лагеря пока остаются под запретом.
Требования для массовых культурных мероприятий:
Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом или общей площади помещения учреждения культуры.
Все посетители в помещении учреждения должны быть в масках.
Должен проводиться обязательный температурный скрининг и дезинфекция.
Требуется увеличение пунктов входного контроля.
По возможности контроль входных билетов должен проводиться бесконтактным способом с использованием сканеров.
Необходимо соблюдение дистанции 1,5 м между посетителями на сидячих местах, за столиками – не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет).
Фан-зоны пока остаются под запретом.
На КПВВ на Донбассе также действуют правила и ограничения:
Пропуск осуществляется ежедневно с 11:00 до 14:00
Необходимо находиться в маске или респираторе
Следует придерживаться социальной дистанции
На линии разграничения обязательно проводится температурный скрининг
Пропускают только при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации (не касается тех, кто прибывает для участия во ВНО).
Ранее OBOZREVATEL писал, что адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.