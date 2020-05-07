В четверг, 7 мая, в Украине будет дождливо и температура воздуха резко опустится.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра. Теплее всего будет на востоке– там столбики термометров покажут до +21.

В западных областях ожидаются сильные ливни и снижение температуры. Днем будет +11...+16, ночью до +5.

В Украине снова испортится погода: зальет дождями Gismeteo

Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.

В центре страны будет теплее. Днем столбики покажут +14...+16, однако усилятся дожди.

На юге ожидаются незначительные осадки и относительно теплая погода. На востоке столбики термометров покажут максимум по Украине – до +21.

В Киеве 7 мая будет до +15 днем и сильный дождь.

Погода в Украине 7 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.