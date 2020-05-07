В четверг, 7 мая, в Украине будет дождливо и температура воздуха резко опустится.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра. Теплее всего будет на востоке– там столбики термометров покажут до +21.
В западных областях ожидаются сильные ливни и снижение температуры. Днем будет +11...+16, ночью до +5.
В Украине снова испортится погода: зальет дождями
Gismeteo
Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.
В центре страны будет теплее. Днем столбики покажут +14...+16, однако усилятся дожди.
На юге ожидаются незначительные осадки и относительно теплая погода. На востоке столбики термометров покажут максимум по Украине – до +21.
В Киеве 7 мая будет до +15 днем и сильный дождь.
Погода в Украине 7 мая
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.
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