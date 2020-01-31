В Украине смогут диагностировать смертельный коронавирус: подробности

В Украину должны поставить тест-системы для определения наличия опасного китайского коронавируса, который стал причиной смерти уже 213 человек.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра гражданского здоровья Игорь Кузин на брифинге в связи с объявлением ВООЗ о чрезвычайной ситуации международного значения из-за коронавируса (чтобы посмотреть брифинг, доскролльте до конца).

По словам Кузина, есть подтверждение о поставках от компании-производителя, которая завершает тестирование систем.

Минздрав заказал тест-системы для определения коронавируса DW

"Скоро будут и у нас, и в Европе. Ожидание связано с технологическим циклом производства тест-систем. Первая поставка – 1 комплект на 100 исследований – будет в нацлаборатории. Следующие будем распределять на региональном уровне, если это понадобится. Мы заказали 4 тест-системы. Сначала будет поставлена одна, а потом – три системы", – добавил он.

Кузин, добавил, что на сегодняшний день Украина имеет возможность отправлять образцы для исследований в 11 лабораторий мира, однако пока что такой необходимости не было.

Замминистра охраны здоровья Дмитрий Коваль сообщил, что в каждом регионе страны есть координатор, отвечающий за решение вопросов, связанных с возможным заболеванием смертельным вирусом.

"Определен маршрут пациента (отдельно для детей и взрослых). Знаем о наличии средств, необходимых для лечения, если такие больные появятся. На данный момент ситуация выглядит нормально – нет ни одного случая инфицирования коронавирусом из Китая", – отметил он.

Коваль добавил, что в Украине ожидают прибытие самолета из Китая, которым в страну возвращается 254 пассажира и 15 членов экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения после экстренного заседания в четверг, 30 января, признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и обратилась к миру с призывом противодействовать болезни.

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