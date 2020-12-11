В Украине смертность от COVID-19 стала самой высокой с марта

В Украине зарегистрировали самое высокое количество смертей от коронавируса за сутки, начиная с марта.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым на своей странице в Facebook . Согласно ей, за 10 декабря от коронавирусной инфекции умерло 285 пациентов.

Также за минувшие сутки:

выявлено новых случаев болезни – 13 514 (в частности, 638 детей и 690 медработников)

госпитализированы – 2 846 человек;

выздоровели – 15 327;

осуществлено тестирований – 60 847 (из них 39 519 методом ПЦР, 21 328 – ИФА).

Статистика по заболеваемости ковид Facebook Максим Степанов

За все время пандемии в Украине:

заболело – 872 228 человек;

выздоровели – 480 348;

летальных случаев – 14 755;

проведения ПЦР-тестов – 4 957 299.

Рекордсменами по скорости распространения болезни стали:

Киев – 1 880 новых случаев за сутки

Запорожская область – 895;

Одесская – 874;

Киевская – 787;

Днепропетровская – 759.

Общее количество больных коронавирусом с начала пандемии:

Киев – 88 317 случаев;

Винницкая область – 19 481;

Волынская область – 27 537;

Днепропетровская область – 47 650;

Донецкая область – 28 391;

Житомирская область – 33 405;

Закарпатская область – 25 693;

Запорожская область – 40 653;

Ивано-Франковская область – 40 282;

Киевская область – 46 998;

Кировоградская область – 6 921;

Луганская область – 7 615;

Львовская область – 52 578;

Николаевская область – 22 980;

Одесская область – 55 714;

Полтавская область – 28 435;

Ровенская область – 35 452;

Сумская область – 34 996;

Тернопольская область – 30 738;

Харьковская область – 61 424;

Херсонская область – 13 401;

Хмельницкая область – 33 958;

Черкасская область – 30 133;

Черновицкая область – 36 286;

Черниговская область – 23 190.

Данные указаны без учета ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и города Севастополя.

Статистика по заболеваемости ковидом Facebook Максим Степанов

Согласно статистике, обнародованной Советом нацбезопасности и обороны, темпы ежедневного прироста больных состоянию на 11 декабря продолжают расти. Однако, начиная с 3 декабря, количество тех, кто преодолел болезнь, стабильно превышает количество больных.

Темпы распространения болезни covid19.rnbo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL обнародовал объяснение министра Кабинета министров Олега Немчинова, почему началом локдауна в Украине выбрали 8 января. Именно эта дата была предложена аналитиками СНБО и Министерства здравоохранения, сказал он.

Чиновник уточнил, что были спрогнозированы пиковые показатели на эти даты по количеству новых больных коронавирусом. Он также добавил, что работу транспорта не запрещали, чтобы люди могли добраться до работы, иначе это больно ударит по экономике.