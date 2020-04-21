В Украине скрыли данные о тестах на COVID-19 на Пасху: в Минздраве пояснили причину

На Пасху украинцы в регионах не обращались к врачам для проведения тестирования на коронавирус COVID-19.

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Об этом на брифинге, 21 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая, почему семь областей в Украине не предоставили сведения о тестировании на COVID-19 за 19 апреля.

"Мы с главным санитарным врачом Виктором Ляшко разобрались в ситуации и выяснили следующее. Во-первых, все лаборатории в Украине работали в обычном режиме, без перерывов. Отсутствие данных по тестированию на COVID-19 связано с тем, что люди на Пасху не обращались к врачам. Это также подтверждается тем, что не было никаких поступлений на горячую линию относительно отказа в тестировании", – пояснил он.

Коронавирус в Украине

Также министр указал на технические ошибки при составлении отчетности по стране.

"Например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований методом ПЦР и было 17 подтвержденных случаев, которые вошли в отчетность, но была техническая ошибка. Девушка, заполнявшая форму, поставила значение ноль. В Винницкой области были проведены тесты, но было принято решение дать "отдохнуть" оборудованию для определения вируса. Ведь аппаратура работает целыми сутками", – добавил Степанов.

Напомним, что семь областей в стране не предоставили сведения о тестировании на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом.