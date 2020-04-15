В Украине сильно похолодает: ударят заморозки и штормовой ветер

В Украине в среду, 15 апреля, ожидаются холодная погода, сильный ветер и ночные заморозки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

На западе и востоке ночная температура опустится до -1... -3, днем воздух прогреется до +8... +10 градусов.

В Украине сильно похолодает: ударят заморозки vchasnoua.com

На юге дожди будут идти только в Херсоне и Крыму. Ночью ожидается +3... +5, днем от +11 до +13 градусов.

В центральной части страны облачно, ночью +3... +5, днем от +9 до +11 градусов.

На востоке тоже пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают о штормовом ветре. Ночью там будет +3... +5, днем +8... +10 градусов.

В Киеве 15 апреля облачно, но сухо. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут +8... +10.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Украины Владимир Деркач сказал, что на Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.

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