Верховная Рада Украины решила усилить ответственность для пешеходов-нарушителей и прописать для них новые суммы штрафов.

Как сообщает "Сегодня", проект закона, зарегистрированного в парламенте, предусматривает ужесточение ответственности не только для пешеходов, но и для велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, и погонщиков животных.

На сегодня все эти категории за нарушение ПДД могут отделаться предупреждением или штрафом в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн). Для пешехода в нетрезвом штраф составит 136 грн, а в том случае, если по вине этого человека случилась авария – 170 грн.

В Украине поднимут штрафы для пешеходов-нарушителей Zaxid.net

В новом же законопроекте пункт о предупреждении вообще отсутствует, а штрафы установлены в размере 255 грн, 510 грн для нетрезвых пешеходов и 680 грн, если произойдет авария.

В пресс-службе Федерации работодателей автомобильной отрасли в качестве примера привели законодательство других стран, где штрафами стимулируется ответственность каждого участника дорожного движения.

"В качестве примера можно привести Польшу, где за переход в неположенном месте налагается штраф 50 злотых (309 грн, – ред.), или Бельгию, где за аналогичное нарушение или переход на красный сигнал светофора должны будете заплатить минимум 50 евро. В некоторых странах устанавливают штрафы за пользование мобильным телефоном во время пересечения проезжей части", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве вскоре в тестовом режиме запустят систему автоматической фиксации нарушений ПДД. В МВД отчитались о завершении подготовки.

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