В Украине сейчас катастрофа с коронавирусом, – Голубовская

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина сегодня проходит пик заболеваемости коронавирусом. При этом всплеск распространения инфекции может произойти и ближе к весне.

По ее словам, сейчас страна переживает катастрофу с COVID-19. Таким мнением профессор, доктор медицинских наук поделилась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Уже говорили, что осень и зима будут самими тяжелыми за все время пандемии. Мы на это надеемся. Я думаю, что у нас еще будет всплеск поближе к весне. А уже следующий сезон должен быть более мягким. Потому что сейчас он катастрофический", – сказала специалист.

При этом Голубовская отметила, что во многих других странах ситуация с заболеваемостью коронавирусом не лучше. Профессор назвала пример США, где больных вынуждены размещать даже "в церковных часовнях и гаражах". Смертность от COVID-19 там, подчеркнула она, тоже на очень высоком уровне.

Так врач решила акцентировать внимание на том, что нельзя утверждать, якобы в Украине ничего не делали для сдерживания пандемии. По ее словам, в этом помог весенний карантин.

"Мы хоть что-то сделали. Хотя бы клиники немного подготовили, а самое главное – протокол (лечения коронавирусной инфекции. – Ред.) и немножко обучили врачей всех специальностей. А это все – жизни людей", – пояснила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что Украина не справится с пандемией, если коронавирус начнет передаваться между человеком и животным.