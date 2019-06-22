В Украине сделан первый шаг к введению химической кастрации педофилов

Петиция на сайте Верховной Рады об ужесточении наказания за сексуальное насилие над детьми собрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Так, на данный момент за нее проголосовали 26 тысяч 504 человека при 25 тысячах необходимых. Подписи начали собирать еще 27 мая.

Как известно, ранее был разработан законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия, который до сих пор проходит доработку.

Наказание за педофилию Media.az

В нем содержится три главных требования – введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за такие преступления и химическая кастрация преступников двух категорий: "1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия".

Отмечается, что химическая кастрация – это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Также в петиции указывается, что такой вид наказания применяется в отношении педофилов в ряде других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, после жестокого убийства 11-летней Даши Лукьяненко на Одесщине, в Украине активизировалась тема наказания для педофилов.

В Верховной Раде предлагают наконец-то принять закон о реестре сексуальных преступников, а украинцы призывают подписать петицию за химическую кастрацию.

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