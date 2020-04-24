В Украине самый низкий показатель тестирования на COVID-19 – выше даже у Молдовы и Беларуси

В Украине делают наименьшее количество тестов на коронавирус в Европе. В среднем на одну тысячу человек анализы на COVID сдают всего 1,6, а это в разы меньше чем у других развитых стран.

Об этом говорится в материале "Песец и Зе: по тестированию COVID-19 Украина заняла место ниже ЮАР и Вьетнама" на OBOZREVATEL. В тексте указано, что даже ближайшие соседи, как Молдова и Белорусь намного успешне выявляют у своих граждан опасную болезнь.

Молдова опережает Украину, имея статистику в 2,9 на тысячу. В России, несмотря на проблемы с большим количеством зараженных, также решили массово проверять людей. Известно о 2,4 млн тестов, а это 16,4 тестов на 1 тысячу россиян. Польша показывает относительно неплохие цифры – 6,3 на 1 тысячу человек.

Одним из лидеров по борьбе с коронавирусом является Германия (наряду с Португалией и Швейцарией), которая провела более 2 млн тестов своим гражданам. Это примерно 24,7 на 1 тысячу человек.

Хорошие результаты демонстрирует Италия – полтора миллиона тестов и соотношение 25 тестов на 1 тысячу человек. В Испании ситуация немного хуже – 930 тысяч тестов и соотношение 19,9 к тысяче человек, Чехия с показателем в 18,2, Словакия – 10,5, Франция – 7,1.

Важно отметить, что количество проведенных тестов – один из самых главных показателей того, насколько глубоко власти контролируют пандемическую обстановку, могут вовремя реагировать на очаги инфекции и своевременно предоставлять квалифицированную медицинскую помощь больным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 24 апреля начались клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Ее опробуют на 1,1 тысяче добровольцев.