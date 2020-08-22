В Украине с начала августа утонули 120 человек: опубликована статистика

На водоемах Украины с начала августа погибли 120 человек, среди них почти 10 детей.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, удалось спасти более 65 человек и почти 10 детей.

"Такая ситуация свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности возле водоемов. Кроме того, обидно, когда из-за безответственности взрослых погибают несовершеннолетние", – подчеркнули в службе.

В связи с этим спасатели провели профилактические мероприятия в ряде областей, чтобы минимизировать гибель людей на воде. В частности, в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской областях, а также в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала года в Украине утонуло почти 800 человек. Каждый десятый из них – ребенок. Таких случаев могло бы быть меньше, если бы люди не рисковали и соблюдали правила безопасности.

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