В Украине с 5 июня откроют рестораны и кафе: в Минздраве уточнили, что останется под запретом

Юрий Сергиенко Общество 21:10, 4.06.2020 Обновлено: 21:12, 4.06.2020

Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы заведений общественного питания во время карантина, которые полноценно заработают с 5 июня.

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Их в Facebook опубликовал глава ведомства Максим Степанов. В правилах перечислены запреты, которых кафе и рестораны должны придерживаться.

В заведениях общественного питания запрещено:

  • Заходить в заведение без сопровождения его сотрудника.

  • Функционирование детских комнат.

  • Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек.

  • Приготовление еды на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой).

  • Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного разлива напитков клиентами.

  • Самообслуживание в учреждениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя.

  • Посадка более 4 лиц за столик без учета детей.

Правила работы летних террас, а также еды и напитков на вынос остаются в силе.

Что запрещено в ресторанах во время карантина
facebook.com/maksym.stepanov.official

"Минздрав постоянно анализирует ситуацию по стране. В случае резкого роста количества больных, карантинные меры могут быть усилены", – подчеркнул министр здравоохранения.

Он призвал граждан пользоваться санитайзерами, масками и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рекомендации экспертов о том, как избежать заражения COVID-19 во время посещения заведений общественного питания.

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