В Украине с 5 июня откроют рестораны и кафе: в Минздраве уточнили, что останется под запретом
Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы заведений общественного питания во время карантина, которые полноценно заработают с 5 июня.
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Их в Facebook опубликовал глава ведомства Максим Степанов. В правилах перечислены запреты, которых кафе и рестораны должны придерживаться.
В заведениях общественного питания запрещено:
Заходить в заведение без сопровождения его сотрудника.
Функционирование детских комнат.
Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек.
Приготовление еды на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой).
Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного разлива напитков клиентами.
Самообслуживание в учреждениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя.
Посадка более 4 лиц за столик без учета детей.
Правила работы летних террас, а также еды и напитков на вынос остаются в силе.
"Минздрав постоянно анализирует ситуацию по стране. В случае резкого роста количества больных, карантинные меры могут быть усилены", – подчеркнул министр здравоохранения.
Он призвал граждан пользоваться санитайзерами, масками и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее OBOZREVATEL публиковал рекомендации экспертов о том, как избежать заражения COVID-19 во время посещения заведений общественного питания.