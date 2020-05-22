В Украине с 22 мая смягчили карантин: что разрешили

В Украине с пятницы, 22 мая, началось послабление карантинных мер и в стране начнут вводить адаптивный карантин.
С сегодняшнего дня области с благоприятной эпидемической ситуацией могут вводить ослабление противоэпидемических мероприятий.
Карантин в Украине
Адаптивный карантин
Ранее санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что ограничения в регионе будут сниматься в следующих случаях:
Число зараженных в течение недели должно быть меньше 12 человек на 100 тысяч населения.
Загруженность коек в больницах больными COVID-19 – не более 50%.
Среднее количество протестированных должно превышать 12 человек на 100 тысяч населения. По данным Минздрава этот показатель достигнут в 13 областях.
В случае роста числа заболевших, карантин может быть усилен как в отдельном регионе, так и в целом по Украине.
Карантин в Украине
Что Кабмин разрешил
С 22 мая в стране разрешили:
Работу гостиниц без ресторанов.
Работу общественного и внутриобластного транспорта.
Посещение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10 квадратных метров).
Спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей.
Работа в офисах
В Минздраве назвали условия, при которых украинцев допустят к работе в офисе:
Обязательный температурный скрининг. Если температура выше 37,2 градуса сотрудника не пустят в офис и отправят на больничный.
В офисе должно быть наличие жидкого мыла, антисептика, бумажных одноразовых салфеток или полотенец. В помещение каждые два часа должна проводиться влажная уборка и проветривание.
Соблюдение дистанции между сотрудниками не менее 1,5 м.
Сотрудники должны соблюдать нормы гигиены, обрабатывать руки антисептиком и носить маски.
Карантин в Украине
Как будут отменять карантин
В правительстве указали, что в случае спада эпидемии COVID-19, послабления карантина будет проходить поэтапно каждые 10 дней – 22 мая, 1 июня, 11 июня и 22 июня.
С 25 мая в стране должны заработать:
Метро (при условии использования масок и респираторов).
Детские сады
Работу детских садов.
С 1 июня:
Фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек).
Учреждения образования в группах не более 10 человек.
Межобластные перевозки.
Железнодорожный транспорт.
С 10 июня:
Кафе и рестораны.
Учреждения культуры.
Полноценная работа гостиниц и хостелов.
С 15 июня должны начаться авиаперелеты.
Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине продлили до 22 июня, но при этом ввели некоторые послабления.
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