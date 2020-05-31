В Украине резко выросло число зараженных COVID-19: статистика на 31 мая

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за последние сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 708 человек (+12 за сутки), выздоровело – 9538 (+227). Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно статистике, лидером по заболеваемости в стране остается Черновицкая область – там сейчас зафиксировано 3349 случаев COVID-19.

В то же время за последние сутки больше всего новых больных прибавилось в Киеве – 81, во Львовской и Житомирской областях – 50 и 40 пациентов соответственно.

Коронавирус в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине covid19.rnbo.gov.ua

За последние сутки в лаборатории Центра общественного здоровья и по областях поступило 908 сообщений о подозрении на COVID-19. Методом ПЦР было проведено 8351 исследований. Всего же с с начала года поступило 58 843 подозрения на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения готовится ко второй волне коронавируса в Украине, которая может произойти осенью, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.