В Украине резко выросло число зараженных COVID-19: статистика на 31 мая

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за последние сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 708 человек (+12 за сутки), выздоровело – 9538 (+227). Об этом сообщается на сайте СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения готовится ко второй волне коронавируса в Украине, которая может произойти осенью, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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