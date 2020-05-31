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31 мая • обновлено в 09:21
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В Украине резко выросло число зараженных COVID-19: статистика на 31 мая

1.6т
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В Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за последние сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни скончалось 708 человек (+12 за сутки), выздоровело – 9538 (+227). Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Украине резко выросло число зараженных COVID-19: статистика на 31 мая

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В Украине резко выросло число зараженных COVID-19: статистика на 31 мая
В Украине резко выросло число зараженных COVID-19: статистика на 31 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения готовится ко второй волне коронавируса в Украине, которая может произойти осенью, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Автор
Марина Лисничук
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    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

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