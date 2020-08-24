В Украине уменьшилось количество зараженных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 24 августа

По состоянию на утро понедельника, 24 августа, в Украине официально подтверждены 106 757 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1799 – выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2293 человека (+22 за сутки), а 52 524 пациента полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию озвучил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой области – 241, городе Киев – 209, Ивано-Франковской области – 170, Одесской – 145, Львовской – 142, Харьковской – 141 и в Тернопольской – 139.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область – 3624 случая;

Волынская область – 5147 случаев;

Днепропетровская область – 2005 случаев;

Донецкая область – 1237 случаев;

Житомирская область – 2864 случая;

Закарпатская область – 7026 случаев;

Запорожская область – 1377 случаев;

Ивано-Франковская область – 7975 случаев;

Кировоградская область – 768 случаев;

г. Киев – 12023 случаи;

Киевская область – 5025 случаев;

Львовская область – 13253 случаи;

Луганская область – 244 случая;

Николаевская область – 997 случаев;

Одесская область – 6054 случая;

Полтавская область – 663 случая;

Ривненская область – 8559 случаев;

Сумская область – 1187 случаев;

Тернопольская область – 4765 случаев;

Харьковская область – 7634 случая;

Херсонская область – 336 случаев;

Хмельницкая область – 2010 случаев;

Черновицкая область – 9167 случаев;

Черкасская область – 1297 случаев;

Черниговская область – 1520 случаев.

Данные по COVID-19 в Украине на 24 августа (Минздрав)

Напомним, что данные по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

По словам Степанова, за минувшие сутки медики провели 13 542 тестирования на выявление COVID-19 методом ПЦР и ИФА.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 24 августа начинает действовать новое эпидемическое зонирование регионов. Так, в стране расширили "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны карантина – был опубликован их список по областям.